Донбасс уже в американском фантастическом кино: андроид Лео воюет с «красными русскими» – Outside the Wire

(Друкуємо мовою оригіналу)

2036 год. Жестокая гражданская война вспыхнула в Восточной Европе. Военных США разместили на востоке Украины как миротворцев. Они контролируют демилитаризованную зону. За границей зоны – повстанцы и «красные». «Красным» помогает Россия. Повстанцы воюют за независимость. На этом фоне разворачивается действие американского фантастического боевика «Смертельная зона». Фильм снят американской кинокомпанией Automatik. Он вышел на платформе Netflix 15 января 2021 года. Корреспондент Радио Донбасс.Реалии посмотрел этот фильм и увидел много общего с войной на Донбассе.

В фильме «Смертельная зона» (оригинальное название Outside the Wire) режиссера Микаэля Хофстрема события происходят в 2036 году на востоке Украины. Но такое чувство, что это будни Донбасса, начиная с 2014 года.

По сценарию, воюют две стороны. «Красными» руководит Виктор Коваль, «Красный полководец». У «красных» – красно-бело-голубой флаг с буквой «К». Противостоят Ковалю повстанцы. Вот что говорит о них один из главных героев, андроид Лео: «Виктор Коваль – «Красный полководец». А «красные» хотят сделать Украину частью России. Им противостоит Сопротивление. Это ополчение, призванное защищать независимость Украины. Но «красные» становятся сильнее благодаря поддержке Москвы». Американские военные здесь выступают в роли миротворцев.

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А еще в фильме упоминают, что Коваль с помощью российского урана сделал «грязную бомбу» и ударил по Киеву. Погибло 25 тысяч человек. Теперь Коваль ищет ключ от пусковой установки, чтобы с территории Украины запустить советскую ядерную боеголовку.

Самого Коваля разыскивают американский андроид Лео и лейтенант Харп. Андроид выходит из-под контроля и планирует нанести ядерный удар по США.

Декорации

В фильме звучит украинская речь: и от взрослых, и от детей.

В кадре часто мелькают надписи, плакаты и вывески на украинском языке, изредка – на русском. Например, в лагере для беженцев, который организовали бойцы Сопротивления, на сине-желтой табличке надпись на украинском языке: «Транзитне містечко для внутрішньо переміщених осіб».

На стенах видно надпись на русском: «Крым – Украина!!!!», на украинском: «Слава Україні», «Вставай, Україна» и «Україна понад усе». Когда герои идут по лагерю, в кадре мелькают плакаты на украинском: «Слава Україні героям слава».

В банке есть украинский текст на плакате: «Отримайте кредит прямо зараз! Та дізнайтесь про тренди ліквідності прямо зараз!» Во время перестрелки на улице – плакаты «Слава Україні. Героям слава». Мелькает название кафе: «Новий спалах».

А вот на объекте, где расположены пусковые шахты с советскими ядерными ракетами, в кадре видна советская символика. Например, на настенном рисунке изобразили красное знамя с серпом и молотом. А еще за спиной у андроида Лео видно часть надписи: «советскую родину» – видимо, ее первая часть – «За нашу».

Идеология

Сюжет фильма построен на батальных сценах, но в диалогах иногда звучит пацифизм. «Война уродлива, порой нужно замараться, чтобы добиться изменений», – говорит андроид Лео. Он хочет направить советские ядерные боеголовки на США и таким способом уничтожить и себя, и своего создателя. Между Лео и лейтенантом Харпом возле готовой к пуску ракеты происходит такой диалог:

– Америка должна понять, что войны должны прекратиться. А я – это лицо нескончаемой войны, – объясняет необходимость ядерного удара по США андроид.

– Ты не прав. Люди и сами все поймут. В этом общее благо, Лео, – отвечает Харп.

А вот повстанцы, как оказалось, настроены против США. Вот какой диалог происходит между лейтенантом Харпом и лидером сопротивления Софией. Они обсуждают то, что робот Лео хочет захватить контроль над ядерным оружием:

– Он вышел из подчинения, поняв, кто настоящий враг, – говорит София.

– Настоящий враг. И кто же это – армия США? – усмехается Харп.

– Им выгодна эта война, потому что она служит их целям, – поясняет София.

– У нас тут миротворческая миссия, – отвечает лейтенант.

– Мир! Россия хочет вернуть свои бывшие территории. США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране. Только мы реально хотим мира, лейтенант Харп. И если из-за самоволки Лео вы оставите нас в покое, а ваше оружие обратится против вас же, – то мне-то какое до этого дело?! – восклицает София.

По сюжету, андроид Лео красно-бело-голубым флагом убивает лидера «красных». А ракета, выпущенная американским дроном, уничтожает пусковую шахту вместе с ракетой и андроидом Лео. Ядерный удар по США предотвращен. А вот рецептов прекращения боевых действий в фильме нет.

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