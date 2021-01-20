Макіївські пацани та пенсії. Про що жартуватимуть «квнщики» з ОРДЛО у російській «Лізі сміху»

Жарти про окупований Донбас будуть у російській «Лізі сміху». У кастингу російської версії телевізійного шоу, яка запускається у січні, братимуть участь команди з контрольованої російськими гібридними силами частини Донецької області, з Криму та інших українських міст. Радіо Донбас.Реалії подивилось, про що жартують донецькі.

Інформація про це оприлюднена на сайті проєкту.

У переліку вказані команди «Дуэт имени нет» та «Все Пуteam» з Донецька. Приналежність команд так і зазначається – «Донецк, Донецкая Народная Республика».

Проходити конкурс буде у Москві, у ММЦ «Планета КВН», 25 та 26 січня. Донецька команда «Дуэт имени нет» складається з кількох дівчат та бере участь у різних місцевих конкурсах КВК в ОРДЛО. Жартують вони переважно на гендерну тематику та локальні теми, уникаючи політики. Наприклад, про наркоторговця, що влаштувався касиром у «Перший республіканський супермаркет» Донецька. Та на інші подібні теми:

- Ты что, хочешь пройти курс выживания?

- Та не, я с макеевскими типами больше не поеду.

Або:

- Как говорил мой дядька, шо посеешь, то и курить будешь...

А ось команда «Все Puteam» позиціонується як збірна команда громадського руху «Донецкая республика» (підконтрольна бойовикам організація, що займається також і політикою на окупованих теренах). Хоча записи їхніх виступів знайти складніше, в угрупованні «ДНР» пишаються участю команди у російських регіональних лігах КВК.

Тут у жартах політики вже побільше:

– Перед вами люди, которые родились в Украине, учились в «ДНР», работают в России… Берегись, Беларусь, мы идем за твоими пенсиями…

– Люди в Донецке садятся в автобус и едут в сторону границы: толкают ее в сторону России.

Або:

- Как гласит донецкая народная мудрость: пока сам себя не признаешь – никто не признает.

Окрім донецьких команд, участь у кастингу бере команда з анексованого Росією Криму – B.A.N.G та Ельвад Вагнер з Керчі та Сімферополя – та кілька команд з вільної частини України – Запоріжжя, Одеси та Харкова.

Радіо Донбас Реалії вже не раз розповідало про те, як конкурс КВК в ОРДЛО став однією з небагатьох можливостей самореалізації молоді та, одночасно, частиною пропаганди й ідеологічного виховання студентства. При житті ватажка угруповання «ДНР» Захарченка навіть проводився чемпіонат КВК під його кураторством.

При цьому частина команд виїхала з непідконтрольної частини Донбасу ще у 2014 році та виступає в Україні. У тому числі, в українській «Лізі Сміху».

Раніше «Студії «Квартал 95» відповіли на запит Радіо Свобода щодо того, чи дійсно російський канал «СТС» купив франшизу на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху», яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку. У пресслужбі послалися на співпрацю зі шведським дистриб’ютором Eccho Rights, утім, не підтвердили і не спростували продаж франшизи.

«Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу кращі продукти «Кварталу», які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії «Квартал 95» за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у «Студії «Квартал 95», повідомили в пресслужбі. «Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися», – додають у «Студії «Квартал 95».

Купівлю франшизи на українське шоу «Студії «Квартал 95» підтвердив учасник креативної команди російської «Ліги сміху» редактор «Міжнародного союзу КВК» Євгеній Донських. Телеканал «CTC» ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою. Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України. Кастинг-фестиваль російської «Ліги сміху» заплановано на 25-27 січня. Команди, які пройдуть відбір, у кінці лютого виступлять на телефестивалі гумору, де з 20 чи 24 колективів тренери відберуть 12 команд для участі в сезоні. Таким чином, формат повторює українську версію «Ліги сміху».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).