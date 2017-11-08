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Первая милицейская команда и недолгий, но яркий дебют... Алчевска! Это Донбасс в КВН. 8 ноября – день, когда 56 лет назад вышла в эфир первая передача «Клуба веселых и находчивых». За всю историю КВН украинские команды семь раз становились чемпионами в Высшей лиге. К сожалению, ни один титул не завоевали команды из Луганской и Донецкой областей – но именно из этих команд вышла на большую сцену львиная доля юмористов и актеров, известных теперь всей стране. С началом войны украинские команды перестали выступать на сценах КВН. Зато украинские веселые и находчивые организовали свой юмористический проект – «Лигу смеха». О чем шутили студенты Донбасса? Как менялся их юмор от старого доброго КВНа до современной «Лиги смеха»? И где артисты сейчас? Об этом – в подборке Радио Донбасс.Реалии.

ДПИ и «Дрим Тим» (Донецк)

Один из самых известных донецких КВНщиков Сергей Сивохо начинал в команде Донецкого политехнического института. Дончане впервые показали на сцене «Клуба веселых и находчивых» пародии на музыкальных артистов, которые были тогда популярны – Владимира Преснякова, Игоря Корнелюка, Майкла Джексона, Стива Вандера... Уже в своем первом сезоне – 1989 году – донецкие «политехники» с легкостью пробились в финал. А финал 1990 года, также с их участием, – единственный в истории КВН, где играли только украинские команды! Кроме Сергея Сивохо, сборная ДПИ запомнится еще и своим легендарным капитаном Михаилом Агранатом: он с легкостью импровизирует на ходу, а его репризы не бывают «не в попад»!

В 1993 году команда ДПИ объединилась с командой Уральского политехнического института. Так появилась сборная «Дрим Тим».

Команда просуществовала всего один сезон, но этого хватило, чтобы обыграть за это время чемпионов разных лет – «Новосибирский государственный университет» и «Парней из Баку». В том первом и последнем своем сезоне дончане стали третьими.

Команда КВН Коммунарского горно-металлургического института

Вряд ли жители Алчевска помнят, что их земляки в свое время «засветились» в КВНе. Впервые команда из тогда еще Коммунарска выступила на четвертьфинале в 1991 года, но вне конкурса – в рубрике «Дебют». Настоящий КВН для сборной КГМИ начался в следующем сезоне, правда путь их был недолгий. Уже после первой игры команда выбывает из гонки за звание «Самых веселых и находчивых».

«Ворошиловские стрелки» (Луганск)

Все начиналось с обычной университетской команды – исторического факультета Луганского государственного института, а переросло в обладателей «Большого КиВиНа в темном» на первом музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». Луганчане в Высшей лиге играли с 1992-го года по 1996-й, но только один раз они пробились в финал – в 1994-м.

Несмотря на недолгий телевизионный опыт, в Луганске «Ворошиловские стрелки» – настоящие легенды КВНа. И не только за их заслуги в юморе, но и за отношение к молодежи. До войны на востоке Украины каждый юбилей команды отмечали игрой! «Ворошиловских стрелков» поздравляли новые молодые луганские команды, «старики» сами показывали легендарные номера на «Бис!», а иногда даже соревновались – кто ж смешнее шутит с юными КВНщиками.

Сейчас лидер команды Андрей Яковлев – кинорежиссер и сценарист студии «Квартал 95». Дина Ибрагимова, Галина Можаева и Ольга Мрыхина воспитывают молодежь – правда, не юмористов, а ведущих в детской студии «Веселка-TV».

Команда КВН Луганского института внутренних дел МВД Украины (1996) и Донецкого государственного медицинского института (1998)

После «Ворошиловских стрелков» команды из Донецкой и Луганской областей берут небольшую паузу. В телевизионный сезон так никто и не попал. В 1996 году в Сочи выступила команда Луганского института внутренних дел МВД Украины – кстати, первая милицейская команда КВН, а через 2 года на сцену с полноформатным выступлением вышли медики из Донецка. Только в 1999 году команды с восточной Украины вновь заявили о себе.

Команда КВН «Сборная Донецка»

Появилась в телеверсии сочинского фестиваля 1999 года и прошла в сезон Высшей лиги, правда, слетела уже в первой игре. Еще раз дончане появились на сцене уже летом – в «Голосящем КиВиНе». Но безрезультатно.

«Ва-Банк» (Луганск)

Сборная, объединившая команды из Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля и Луганского национального университета имени Шевченко, впервые вышла на сцену гала-концерта в Сочи в 1998 году. Дальше фестиваля не пробилась и в следующем сезоне, хотя «засветилась» в «солянке» в Юрмале на «Голосящем КиВиНе». В 2000 году луганчане вышли на сцену Высшей лиги. В первой же игре – попали «под каток» юмора томской команды «Дети лейтенанта Шмидта» (чемпионов 1998 года).

В 2001 году – тоже одна игра на счету луганчан, но выйти из 1/8 сборная не смогла: играли против сборной Владивостока, все тех же томских лиц, но под новым названием «Сибирские сибиряки», и криворожского «95 квартала». Не всегда везло луганчанам и в Высшей украинской лиге. Хотя у «Ва-Банка» и нет чемпионских титулов, в историю КВН она вошла яркими выступлениями.

Сейчас представители команды луганского «Ва-Банка» – часть огромной команды «95 квартала». Евгений Кошевой – актер, Михаил Савин, Тимофей Саенко, Сергей Пушкин – авторы. Еще один коллега – Андрей Бурым – актер украинских сериалов.

В 2015 году в Украине появляется свой аналог КВН – «Лига смеха». Хотя назвать это шоу повторением российского нельзя: объединяет их только то, что команды шутят, а их судят. Формат, судейство, конкурсы – все отличается. Главное, если в Москве у украиноязычных команд шансов не было вообще, то в «Лиге смеха» их поймут, посмеются и поддержат. Да и юмор в «Лиге смеха» для украинцев ближе. А команды, представляющие Луганскую и Донецкую область, теперь шутят на наболевшие темы.

«Километр Кимоно» (Донецк)

«Километр Кимоно» – настоящая донецкая мужская команда. Так парни себя позиционируют на сцене. «Не танцуют, не поют, а сразу шутят». Шутят не только о футболе, политике и женщинах, а про любимый Донецк. В прошлом «Километр Кимоно» – чемпионы Слобожанской лиги КВН, участники Высшей украинской и Первой в Минске. Во втором сезоне «Лиги смеха» их тренером стал земляк Сергей Сивохо.

«Луганская сборная»

«Солянка» луганских команд – «Другой мир», «ДТП», «Бабкин внук». Все начинали в Луганской студенческой лиге КВН, а потом проверяли свои силы уже в Слобожанской, Первой украинской, Высшей украинской и Премьер-лиге. В «Лиге смеха» у команды тоже все сложилось не с первого раза: только с третьего «Луганская сборная» попала в сезон, а ее тренером стала Елена Кравец. Команде с ее луганским колоритом, «яркими красными штанишками» и шутками о так называемых «ЛНР» и «ДНР» зал аплодировал стоя.

В этом году в тандеме с командой «Отдыхаем вместе» из Хмельницкого луганчане стали обладателями Летнего кубка.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)