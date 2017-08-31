(Друкуємо мовою оригіналу)

Общественное детское интернет-телевидение и радио «Веселка ТВ» до военного конфликта на востоке Украины было известно детям, которые смотрели Луганское областное телевидение. Ведь именно на этом канале выходили программы «Ігротека» и «Веселкова майстерня». Сейчас детская студия ведущих восстановила свою деятельность в Киеве. Выиграла грант ПРООН и закупила все нужное оборудование и студию, вместо оставшихся в неподконтрольном Луганске.

«Игротека» – передача, в которой дети рассказывают о самых разных подвижных играх на свежем воздухе. Сейчас участники детской студии телеведущих «Веселка ТВ» знают более 60 игр. И с удовольствием делятся своими знаниями с другими детьми.

Сам принцип работы «Веселка ТВ» – от детей детям, рассказывает руководитель проекта Дина Ибрагимова. Говорит, хотя сама выехала в Киев летом 2014 года, но студию закрыла еще в мае.

​

У нас там остались наш стедикам, костюмы, реквизиты. Многое, что осталось именно в библиотеке, и туда попал снаряд в августе

​«Студию я закрыла в мае, потому что занятия базировались на территории библиотеки имени Максима Горького. И вот в 20-х числах мы закрылись, потому что там уже происходили разные митинги и все то, что мешало проходу детей. Родители боялись приводить детей. У нас было достаточное количество наших заранее отснятых программ, чтобы закрыть лето. У нас там остались наш стедикам, костюмы, реквизиты. Многое, что осталось именно в библиотеке, и туда попал снаряд в августе», – говорит Дина Ибрагимова.

Но увидев цены за аренду в Киеве, сначала растерялась. Вера друзей, их помощь и поддержка помогли снять студию. И хотя здесь не было всей нужной мебели и аппаратуры, но студия начала работу, ведь в Киев съехались практически все луганские воспитанники.

Первыми в студию пришли дети из Луганска, потом – из Донецка, дальше подтянулись крымчане. Они в школах все сбивались в такие определенные кучки с этих территорий и им было так комфортнее

«Сначала это были дети из Луганска, потом – из Донецка, дальше подтянулись крымчане. Они в школах все сбивались в такие определенные кучки с этих территорий и им было так комфортнее. И они уже привели деток из Киева. А есть целые семейные династии. Вот из Донецка занимается девочка Аврора, ее младшей сестре 3 года. Она пришла, посидела на занятиях и сказала: «Я тоже буду заниматься». Тот же луганчанин Ваня Томашев. В 2005 году занималась у нас его сестра. А он пришел в 3 года и просто наблюдал. А в 6 лет уже был в старшей группе», – говорит Дина Ибрагимова.

Через время «Веселка ТВ» выиграла грант ПРООН, хоть и со второго раза, и закупила всю нужную аппаратуру.

«Наш оператор приехал со своим оборудованием: у него была камера. Мы смогли здесь купить фотоаппарат. Свет покупали в начале, когда только строилась эта студия. А дальше грант…У нас замечательный компьютер, великолепный и правильный студийный свет, контровики, светящяяся студия и звукоизоляция», – рассказывает Дина Ибрагимова.

Сейчас в студии занимаются более 70 человек. Каждый выходит в эфир через две недели. С детьми занимаются по разным направлениям: арт-творчество, как основа телевизионной передачи «Веселкова майстерня», актерское мастерство, искусство вокала, сценическая речь, работа в кадре, мультипликация и даже проводят психотренинги, чтобы ребенок не боялся камер и микрофона.

В студии также готовят еще несколько тематических программ: «Веселка» рассказывает про историю разных вещей, «МладAndStar» – интервью со звездами.

​

Дети набирают такое количество новых и неожиданных вопросов, что звезды восхищаются профессионализмом юных журналистов

«Мы, как настоящие акулы пера, изучаем все прошлые интервью и видео, потому что дети не могут задавать вопросы, какие уже были в какой-нибудь программе. И дети набирают такое количество новых и неожиданных вопросов, что звезды восхищаются профессионализмом юных журналистов. Программа записывается 2 часа, интервью разбито на три раунда. Самый сложный – «да или нет». Вопрос построен так, чтобы поставить в очень серьезный выбор человека», – рассказывает Дина Ибрагимова.

Преподаватели – все тоже из Луганска. Станислав Гнутов сейчас пишет сценарии для детских передач, публикации для сайтов, а также занимается с детьми сценической речью. Признается, сейчас среди детей стало популярно снимать блоги. И даже под этот вид программ с детьми занимаются отдельно

«Все хотят снимать на все, что угодно – гаджеты, телефоны и т.п. Им интересно и обсуждать все, и создавать блоги. У меня второе направление – работа в кадре. И вот там мы отдельно работаем над нашим видеоблогерством. Уже правда есть такие детки, которые начинают зарабатывать на этом. Им только дай толчок, и они круче сделают, чем ты даже придумывал», – говорит Станислав.

Соне 11 лет. Она приехала из Луганска в 2014 году. А в «Веселку ТВ» попала по решению родителей. Говорит, не пожалела, что пришла.

«Мне нравится готовить номера. Учить тексты – не очень. – Какая передача тебе больше всего нравится? – «МладAndStar». У нас есть возможность встретиться с людьми, которых мы видим только на экране. А так можем и задавать вопросы, и узнать новую информацию. – Кто запомнился больше всего? – Кошевой. У него были смешные ответы», – рассказывает Соня.

А вот Дарине 14 лет. Она из Киева. Точно знает, что в будущем будет одной из лучших модель-блоггеров. Уже сейчас девочка рассказывает о последних тенденциях моды, о правильном визаже и быстрых, но красивых прическах.

«Я сама занимаюсь модельным бизнесом. Мне интересна мода, но и сниматься мне нравится. А если есть два увлечения, то почему же их не объединить? В «Веселке ТВ» нравится все занятия. Особенно интересно, когда смотришь прошлые видео и понимаешь, как изменилась за это время», – говорит Дарина.

​Сейчас дети из «Веселка ТВ» – не только участники разных телевизионных шоу, ведущие детских конкурсов, но и авторы поучительных фильмов. Так, работа про вышиванки, гимн и флаг выходили к праздничным дням на национальных каналах.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)