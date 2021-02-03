Зеленський: рішення про санкції ухвалене одразу, як були зафіксовані конкретні підстави

Рішення про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik ухвалене одразу після того, «як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього», повідомив президент України Володимир Зеленський у фейсбуці. Він не уточнив, про що йде мова.

«Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію. Вдячний і представникам громадянського суспільства – за те, що абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО. Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства», – заявив Зеленський.

За його словами, робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку.

«Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь», – додав президент.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

«Опозиційна платформа – За життя» збирається визначитися «з подальшими кроками» на своєму з’їзді.

Колишній президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що «політично підтримує» санкції. Водночас він висловив сподівання, що влада підкріпить свою політичну позицію «солідним правовим обґрунтуванням».

В Офісі президента наголосили: блокування каналів з «пулу Медведчука» не має нічого спільного з наступом на свободу слову.

Один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук у відповідь на питання Радіо Свобода заперечив зв’язок телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne з Росією.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.