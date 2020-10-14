Євросоюз погодив санкції проти російських посадовців та структур через отруєння Навального – ЗМІ

Європейський союз погодив санкції проти російських посадовців та структур через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, повідомляють західні інформаційні агентства.

За даними агентства dpa, ЄС може запровадити заборони на в’їзд та заморозити активи впродовж кількох днів.

Під санкції потенційно можуть потрапити російські силові структури.

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.