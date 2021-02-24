Дипломати ЄС узгодили санкційний список за ув’язнення Навального

Дипломати Європейського союзу схвалили санкційний список за ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Санкції застосують до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, глави Національної гвардії Віктора Золотова та очільника Федеральної пенітенціарної служби Росії Олександра Калашнікова.

Очікується, що санкції будуть запроваджені 3 березня, а наберуть чинності з 5 березня.

У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників у «чорний список» через отруєння Навального.