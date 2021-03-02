Нобелівський комітет отримав понад 300 номінацій на премію миру

Нобелівський комітет отримав 329 номінацій на премію миру 2021 року. У комітеті зазначили, що це один з найбільших показників в історії. Рекорд було встановлено у 2016 році – 376 номінантів.

У цьогорічному списку – 234 людини та 95 організацій.

«Це відображає великий міжнародний інтерес до Нобелівської премії миру. Це, ймовірно, також відображає те, що в світі існує ряд невирішених конфліктів, воєн і проблем з правами людини», – сказав секретар норвезького Нобелівського комітету Олав Ньйольстад.

Комітет не оприлюднює імена номінантів, але деякі з них відомі.

Серед цьогорічних кандидатів, шведська активістка Ґрета Тунберґ та американська правозахисниця Стейсі Абрамс.

Нобелівський комітет також отримав номінації щодо російського опозиціонера Олексія Навального, білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, президента США Дональда Трампа, його зятя Джареда Кушнера, заступника Кушнера Аві Берковіцем. Останніх трьох номіновано за роль в укладанні угоди між Ізраїлем та кількома арабськими країнами

Серед організацій, номінованих на премію миру, Всесвітня організація охорони здоров’я, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістав.

Лауреата премії мають назвати у жовтні. Минулого року премію отримала Світова продовольча програма.