Чому руху Навального важко діяти на Північному Кавказі Росії?

Коли у лютому команда російського опозиційного політика Олексія Навального намагалася відкрити представництво у столиці північно-кавказької республіки Дагестан, наслідком стала серія подій, які швидко розгорнулись.

Новини про план розповсюдились у місцевих ЗМІ 19 лютого. Пізно ввечері наступного дня група невідомих зловмисників вийшла на регіонального координатора Навального Руслана Аблякімова та жорстоко побила його.

«Потім вони підняли мене і запитали: «Що ти тут робиш? Чому ти приїхав з Москви?» – сказав Аблякімов північно-кавказькій службі Радіо Свобода.

«Я не відповів, тому вони продовжили мене бити. Вони хотіли скинути мене вниз, але їхній лідер зупинив їх», – Додає Аблякімов.

21 лютого команда Навального оголосила, що план відкриття офісу в Дагестані призупинено. Орендодавець, який раніше погодився здати в оренду приміщення для проєкту, раптово передумав. Сам Аблякімов втік з республіки в інше невідоме місце країни, повідомивши вебсайту «Кавказький вузол», що за ним «стежили цілодобово».

Найпівденніше – Краснодар

Незважаючи на те, що команда Навального давно оголошувала про амбіції стати справді загальнонаціональним рухом проти авторитарного президента Володимира Путіна, рух не зміг закоренитися в регіоні Північного Кавказу.

Найпівденніший офіс у європейській частині Росії розташований у Краснодарі, тоді як його офіс у Ставрополі, який є частиною Північно-Кавказького федерального округу, був зачинений у серпні 2020 року.

В той час як рух Навального значно розширив свою регіональну мережу у 2017 році, найпівденнішою точкою, яку відвідав Навальний, був Волгоград. Його регіональний координатор Леонід Волков перерізав стрічки на інавгурації офісів у Ставрополі та Краснодарі.

На запитання, чому спротив руху Навального виявляється набагато сильнішим на Північному Кавказі, ніж у більшості інших частин Росії, його прихильники охоче надають перелік пояснень.

«Є кілька причин, – сказала Тетяна Гінберг, колишня керівниця ставропольського офісу Навального. – Населення Північного Кавказу більше залежить від заробітної плати та виплат за рахунок держави, та пільг, наданих місцевими бюрократами, ніж люди в інших частинах країни. Крім того, тут суспільство більш традиційне, і активісти зазнають тиску друзів та родичів, які не розуміють їхніх політичних поглядів. І безкарність правоохоронних сил тут значно більша, ніж в інших частинах Росії. Люди просто не хочуть брати участь у політиці. Все це означає, що там стає все менше офісів та протестів на підтримку Навального».

Націоналістичне минуле шкодить?

Але інші спостерігачі прив’язують відсутність підтримки безпосередньо до відмови Навального відмовитися від минулих російсько-націоналістичних позицій.

«Олексій Навальний не отримав широкої підтримки на Північному Кавказі з тих самих причин, через які її не отримали Ліберально-демократична партія Росії (Володимира Жириновського – ред.) або партія «Родіна», – заявив Антон Чаблін, російський аналітик з питань регіонального розвитку, згадуючи дві політичні партії з яскраво вираженими російсько-націоналістичними програмами.

«Причиною є ультранаціоналізм», – додає він.

Можливо, незначна увага, яку Навальний приділяв проблемам Кавказу, та його чітко виражені антикавказькі погляди підірвали його авторитет і популярність тут

Руслан Муцольгов, регіональний голова ліберальної партії «Яблоко» в Інгушетії, додав, що гучні антикорупційні зусилля Навального не змогли дістатися Північного Кавказу, одного з найбільш корумпованих регіонів Росії.

«Тут є безліч випадків корупції. І масштаби справді жахливі, – сказав Муцолгов. – Йде мова про корупціонерів на Кавказі та безпосередній зв’язкок з федеральним центром, який значною мірою несе відповідальність за збільшення корупції в нашому регіоні. Можливо, незначна увага, яку Навальний приділяв проблемам Кавказу, та його чітко виражені антикавказькі погляди підірвали його авторитет і популярність тут».

«Зрештою, на Північному Кавказі люди роблять висновки не лише на підставі того, що робить людина, але й враховують її особистість, погляди та висловлювання», – додав він.

Московський політичний консультант Дмитро Фетісов погоджується з тим, що Навальний загалом не надав привабливого порядку денного для Північного Кавказу.

Робота Навального зосереджена на викриванні корупції в інших частинах Росії і «абсолютно не відповідає потребам і настрою місцевого населення», заявив Фетісов, додавши, що місцевих жителів Північного Кавказу також «стабільно годують» матеріалами державних ЗМІ, які засуджують Навального як «агента США».

«Ми – свідки унікальної ситуації, коли, незважаючи на надзвичайно високий рівень корупції в регіонах Північно-Кавказького федерального округу, образ Навального як головного противника корупції взагалі не набув там популярності», – додав він.

«Він має негативний імідж. Зусилля місцевої влади насправді не потрібні, оскільки місцеві жителі самі здійснюють тиск на його прихильників», – зауважує Фетісов.

Григорій Кисельов, директор Центру політичних досліджень і технологій у Краснодарі, погоджується, що значна частина громадськості в регіоні все ще розглядає Навального крізь призму його минулих націоналістичних висловлювань, бачачи в ньому «шовініста і прихильника сильної імперіалістичної влади, та використання силових методів для трансформації Кавказу».

Навальний, як він стверджує, не зробив достатньо, щоб переконати людей у регіоні, що за останні роки він значно наблизився до лівих політичних поглядів, ставши фактично «соціал-демократом», який зосереджений на питаннях соціальної справедливості та послабленні урядового тиску на життя пересічних громадян.

«Усі ці теми є важливими для людей на Кавказі», – додав Кисєльов.

Однак, як зауважив аналітик Чаблін, люди на Північному Кавказі «дуже негативно реагують на будь-які дії, що можуть зашкодити їхній етнічній чи релігійній ідентичності».

«Ось чому суперечливі висловлювання Навального щодо мусульман і Кавказу переважають, на їхню думку, над рештою його ініціатив або антикорупційними розслідуваннями», – зауважив Чаблін.