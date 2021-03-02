США та ЄС оголосять про санкції проти Росії через отруєння та ув’язнення Навального

Сполучені Штати та Європейський союз уже 2 березня можуть оголосити про скоординовані дії через отруєння нервово-паралітичною речовиною та ув’язнення лідера російської опозиції Олексія Навального.

Європейські дипломатичні джерела заявили 1 березня, що держави-члени ЄС схвалили санкції проти чотирьох керівників російських органів юстиції та правоохоронних органів, причетних до недавнього затримання критика Кремля.

Два джерела в адміністрації президента Джо Байдена повідомили Reuters та CNN, що США планують вжити заходів проти Росії за отруєння Навального. На запитання Радіо Свобода щодо майбутнього оголошення про такі санкції речник Держдепартаменту заявив, що вони не «анонсуватимуть потенційні санкційні дії».

За даними двох європейських джерел, які говорили на умовах анонімності з французьким інформаційним агентством AFP, імена осіб, яких стосуються ЄС, будуть опубліковані в офіційному журналі блоку 2 березня – після того, як міністри закордонних справ ЄС домовилися про такі санкції минулого тижня.

Джерела підтвердили попередні повідомлення, що цими високопосадовцями є Олександр Калашников, керівник російської Федеральної служби виконання покарань; Олександр Бастрикін, голова Слідчого комітету Росії; Ігор Краснов, генеральний прокурор; та Віктор Золотов, керівник Національної гвардії.

ЄС уже запровадив проти Росії окремі санкції після отруєння Навального в серпні минулого року. Колишній президент США Дональд Трамп таких санкцій не запровадив.

Тепер американські санкції можуть вийти за межі покарання лише за ситуацію з Навальним. Може йтися також про хакерські атаки, втручання в американську демократію та інші злочинні дії Росії.