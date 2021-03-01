Нобелівський комітет заявив про понад 300 номінацій на премію миру

Норвезький Нобелівський комітет заявляє, що отримав 329 номінацій на Нобелівську премію миру 2021 року.

Організація заявила, що це втретє така велика кількість кандидатів за всю історію існування премії. Рекорд із 376 кандидатів був в становлений у 2016 році.

Всього цьогоріч серед номінантів – 234 особи та 95 організацій.

У комітеті кажуть, що така велика кількість номінацій «відображає великий міжнародний інтерес до Нобелівської премії миру».

Комітет не розкриває імена тих, хто висунутий, але номінантам чи тим, хто номінує, не заборонено самим про це казати.

У число кандидатів 2021 року, як вже відомо, входять лідер російської опозиції Олексій Навальний, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, шведська екоактивістка Грета Тунберг і активістка за права людини зі США Стейсі Абрамс.

У список також входять експрезидент США Дональд Трамп, його зять Джаред Кушнер і заступник Кушнера в Білому домі Аві Берковіц за їхню роль в укладанні угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем і декількома арабськими країнами.

У число висунутих організацій потрапили Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжнародна мережа фактчекінгу, а також організація «Репортери без кордонів» і «Комітет захисту журналістів».

Лауреата 2021 року оголосять в жовтні.

Світова продовольча програма була удостоєна Нобелівської премії миру торік.