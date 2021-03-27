Росія: опозиціонери наразі не зібрали пів мільйона підписів за мітинг «Свободу Навальному»

Заклик команди російського опозиційного політика Олексія Навального приєднатися до майбутнього великого мітингу на його підтримку до ранку суботи, 27 березня, підтримали понад 300 тисяч осіб. Це люди, які зареєструвалися на спеціальному сайті кампанії «Свободу Навальному».

Сайт кампанії за звільнення Навального відкрився 23 березня, тоді ініціатори заявляли, що оголосять про час і місце проведення мітингу тоді, коли зберуть пів мільйона голосів за його проведення.

Організатори мітингу проводять збір підписів, зокрема, і в анексованому Росією Криму. Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті «Свободу Навальному», де окупований Крим позначений як частина Росії. Про це 24 березня повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Олексій Навальний був заарештований 17 січня, через кілька хвилин після повернення до Росії з Німеччини, де до середини січня 2021 року проходив лікування і реабілітацію. У серпні 2020 року, Навальний був доставлений до Німеччини з тяжким отруєнням. Влада Росії в зв’язку з його отруєнням відмовилася розпочати кримінальне розслідування. Навальний покладає відповідальність за спробу його вбивства на президента Путіна.