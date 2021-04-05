Майже половина росіян вважають вирок Навальному справедливим – опитування

48% росіян вважають справедливим рішення суду відправити Олексія Навального в колонію на 2,5 року. Майже третина (29 відсотків) дотримуються протилежної точки зору. Ще 23 відсотки респондентів не визначилися з відповіддю на це питання. Такі дані опитування наводить соціологічна служба «Левада-центр».

Згідно з дослідженням, найчастіше суд вважають несправедливим молоді жителі Москви, великих міст і на селі. Серед 18–22-річних частка незгодних з таким рішенням суду досягає 50 відсотків. У невеликих і середніх містах скоріше схильні довіряти суду, тут частка тих, хто вважає його рішення справедливим, максимальна і сягає 52 відсотків.

При цьому якнайшвидшого звільнення Навального бажає 61 відсоток від тих, хто вважає рішення суду несправедливим, йдеться в дослідженні.

Результати опитування свідчать про те, що вирішальне значення для оцінки подій має канал, яким люди отримують інформацію про справу Навального, пояснює директор «Левада-центру» Лев Гудков. Якщо це телебачення, де відбувається систематична дискредитація політика, то результат один. Якщо соцмережі, то це вже зовсім інша інформація і інший рівень обізнаності, зазначає соціолог.

Кремль неодноразово заявляв, що не вважає Навального серйозним опонентом президента Росії Володимира Путіна. Влада посилалася, зокрема, на опитування, за якими рейтинг Навального не перевищував 2 відсотків.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року, яку Європейський суд із прав людини визнав неправомірнрю. Опозиціонер має провести в ув’язненні близько двох з половиною років.

31 березня Навальний оголосив голодування в колонії з вимогою допустити до нього запрошеного лікаря. Політик скаржиться на болі в спині, проблеми з ногами і тортури безсонням. У російській пенітенціарній службі заявили, що Навальний отримує необхідну медичну допомогу. Речник президента Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що з Навальним поводяться як зі звичайним російським громадянином.