Росія: правозахисники закликали омбудсмена відвідати Навального в колонії

Близько 30 правозахисників закликали уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову відвідати в колонії опозиціонера Олексія Навального. Документ опублікований на сайті правозахисного центру «Меморіал».

Автори заяви зазначають, що повідомлення, які надходять про Навального з колонії, зокрема, про ненадання медичної допомоги і позбавлення сну, вселяють серйозну тривогу.

«Складається враження, що його там повільно вбивають», – наголошується в заяві.

У цій ситуації швидка реакція – прямий обов’язок російського уповноваженого з прав людини, заявили правозахисники.

Навальний скаржиться на стан здоров’я, тиск із боку адміністрації і персоналу колонії. В тому числі, як заявляє опозиціонер, йому не дають спати. Напередодні соратники Навального повідомили, що він схуд на вісім кілограмів за час перебування в колонії.

До Москалькової, що має спеціальне звання генерал-майора міліції, раніше з проханням відвідати Навального вже зверталися діячі культури. Вона на цей запит не відповіла.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року, перший вирок за якою Європейський суд із прав людини зажадав переглянути. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.

31 березня Навальний оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря. Політик скаржиться на болі в спині і проблеми з ногами. В управлінні ФСВП по Володимирській області Росії заявили, що Навальний отримує необхідну медичну допомогу.

Понад півтори тисячі лікарів підписали відкритий лист із вимогою надати ув’язненому запитувану ним медичну допомогу.

Тим часом до колонії допустили знімальну групу російського фінансованого державою телеканалу RT, співробітниця якого Марія Бутіна (раніше була засуджена в США за ведення лобістської діяльності без реєстрації) заявила, що умови утримання Навального «нормальні» і він виглядає також «нормально».