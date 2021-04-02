Навальний у колонії схуд на 8 кілограмів ще до оголошення голодування – соратники

З моменту прибуття в колонію 12 березня російський опозиціонер Олексій Навальний схуд на вісім кілограмів, повідомили його соратники в телеграм-каналі опозиціонера 1 квітня.

Вони пов’язали різку втрату ваги з тим, що Навальному не дають спати. У справі Навального стоїть позначка «схильний до втечі», тому його щогодини перевіряють вночі.

31 березня Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії Покрова Володимирської області Росії, оголосив голодування з вимогою пустити до нього «запрошеного лікаря». «Біль у спині перейшов у ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість», – сказано в інстаграмі Навального.

При цьому в колонію була допущена знімальна група державного телеканалу RT разом з Марією Бутіною, яка була засуджена в США за ведення лобістської діяльності без реєстрації.

Опозиціонер повідомив, що замість медичної допомоги його катують «позбавленням сну», «будять вісім разів за ніч» і що інших методів боротьби, крім оголошення голодування, в колонії немає.

Федеральна служба з виконання покарань назвала стан Навального задовільним. А заступник голови Громадської спостережної комісії по Володимирській області Володимир Григорян заявив, що опозиціонер симулює проблеми зі здоров’ям.

Днями із закликом до президента Володимира Путіна поважати права свого політичного опонента і зберегти здоров’я Олексія Навального звернулися лідери Німеччини і ФранціїАнґела Меркель і Емманюель Макрон.

Напередодні півтори тисячі лікарів підписали звернення до Федеральної служби з виконання покарань і «політичного керівництва країни» з вимогою надати медичну допомогу ув’язненому опозиціонерові Олексію Навальному.