Росія: півтори тисячі лікарів закликали надати медичну допомогу Навальному

У Росії півтори тисячі лікарів підписали звернення до Федеральної служби з виконання покарань і «політичного керівництва країни» з вимогою надати медичну допомогу ув’язненому опозиціонерові Олексію Навальному після того, як він поскаржився на сильні болі в спині. Підписи продовжують надходити, повідомляє видання The Insider.

«Зараз мучиться людина, він пройшов багато кіл пекла. Давайте хоча б пустимо до нього лікаря, прізвище якого назвав – лікаря Баринова. Нехай прийде до нього», – сказав один з ініціаторів створення відкритого листа на підтримку Навального, художник і колишній лікар-психіатр Андрій Більжо.

Лікар Андрій Волна зазначив, що звернення базується не на політичних переконаннях, а на лікарському поводженні з людиною. Він додав, що «проблема надання медичної допомоги у пенітенціарній системі давно назріла».

Раніше в розмові з Радіо Свобода Андрій Волна висловлював побоювання, що Олексій Навальний може повторити долю Сергія Магнітського, який помер у СІЗО після численних заяв про відмову в наданні медичної допомоги.

31 березня Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії Покрова Володимирської області Росії, оголосив голодування з вимогою пустити до нього «запрошеного лікаря». «Біль у спині перейшов у ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість», – сказано в інстаграмі Навального.

Опозиціонер повідомив, що замість медичної допомоги його катують «позбавленням сну», «будять вісім разів за ніч» і що інших методів боротьби, крім оголошення голодування, в колонії немає.

Федеральна служба з виконання покарань назвала стан Навального задовільним. А заступник голови Громадської спостережної комісії по Володимирській області Володимир Григорян заявив, що опозиціонер симулює проблеми зі здоров’ям.

Днями із закликом до президента Володимира Путіна поважати права свого політичного опонента і зберегти здоров’я Олексія Навального звернулися лідери Німеччини і ФранціїАнґела Меркель і Емманюель Макрон.