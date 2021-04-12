Росія: Навальному в колонії погрожують примусовим годуванням

Російському опозиціонеру Олексієві Навальному, який оголосив голодування у виправній колонії у Володимирській області Росії, адміністрація установи погрожує примусовим годуванням. Про це йдеться в повідомленні на сторінці політика в твіттері.

Опозиціонера перевели з медичної частини назад у загін. Коли це сталося – не повідомляють. Соратники Навального стверджують, що до нього і далі не пускають лікаря, незважаючи на його скарги на біль у спині і нозі.

За повідомленням, від початку голодування опозиціонер втратив вісім кілограмів ваги, а з моменту прибуття в колонію в середині березня – загалом 15 кілограмів. Зараз вага Навального становить 77 кілограмів, йдеться повідомленні у твіттері політика.

Олексія Навального відправили до колонії після рішення Симоновського суду Москви від 2 лютого у справі «Ів Роше» 2013 року. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.

Навальний скаржиться на погіршення стану здоров’я. 31 березня він оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря. Лікарі в колонії виявили у нього на МРТ дві грижі. Раніше Навального перевели в тюремну медсанчастину через «симптоми гострого респіраторного захворювання».

Політик повідомив через своїх адвокатів, що троє з 15 осіб у його загоні шпиталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували високу температуру і сильний кашель.

Його особистий лікар, голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва та його адвокати наполягають, що політик не отримує адекватної медичної допомоги. Федеральна служба з виконання покарань стверджує, що політику надають необхідну допомогу.