У Росії на 8 і 9 діб заарештували активістів, які приходили до колонії підтримати Навального

У Росії Петушинський районний суд Володимирської області визнав чотирьох учасників акції на підтримку Олексія Навального в колонії в місті Покрові винними в порушенні правил масового перебування громадян у громадських місцях. Їм призначили вісім і дев’ять діб арешту, повідомили адвокати.

Заарештовані визнані винними за ч.3 ст. 20.2.2 КпАП РФ (організація масового перебування громадян, яка створила перешкоди на територіях біля будівель установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі). Захист оскаржуватиме рішення про арешт.

7 квітня адвокат Навального Ольга Михайлова повідомила, що у політика знайшли дві грижі. Михайлова повідомила, що Навальний «втрачає чутливість, крім ніг, ще й руки тепер задіяні». За повідомленням адвоката, політик втрачає по по одному кілограму на день через голодування, яке він оголосив через недопуск до нього лікаря.

6 квітня поблизу колонії в Покрові зібралися лікарі, активісти і прихильники Навального, які вимагали допустити їх до хворого політика або надати йому кваліфіковану лікарську допомогу. У другій половині дня співробітники поліції затримали дев’ять осіб, у тому числі голову незалежної профспілки «Альянс лікарів» Анастасію Васильєву, співробітника «Фонду боротьби з корупцією» Дмитра Низовцева і ще кількох журналістів.