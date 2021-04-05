Тюремники заявили про переведення Навального у медсанчастину колонії – ЗМІ

У Володимирському управлінні Федеральної служби Росії з виконання покарань повідомили про переведення опозиційного політика Олексія Навального, якого утримують у виправній колонії № 2 в Покрові, у медико-санітарну частину. Це пов’язано з тим, що в нього виявили ознаки респіраторного захворювання, в тому числі високу температуру, заявили у ФСПВ у відповіді на запит «Известий».

«У зв’язку з цим у нього взято всі необхідні аналізи, включаючи тест на коронавірусну інфекцію. Засуджений переведений в медико-санітарну частину, де перебуває під наглядом медичних працівників. В установі проводяться планові санітарно-протиепідемічні заходи, дезінфекція всіх приміщень, кварцування і провітрювання», – йдеться у відповіді.

Раніше Навальний через адвокатів заявив, що троє з 15 осіб у його загоні госпіталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували температуру 38,1 і сильний кашель.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року, яку Європейський суд із прав людини визнав неправомірною. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох з половиною років.

Через півтора місяці адвокати Навального заявили про різке погіршення стану його здоров’я. За їхніми словами, в ув’язненні опозиціонер відчуває сильні болі в спині, крім того, у нього віднімається нога. При цьому Навальний передав адвокатам, що не отримує належної медичної допомоги, адміністрація колонії ніяк не реагує на його скарги і на прохання дозволити огляд цивільним фахівцем, а з ліків йому виписали тільки ібупрофен. Політик також скаржився на те, що тюремні лікарі не повідомляють йому діагноз і результати МРТ.

У відповідь на це в пресслужбі управління Федеральної служби виконання покарань по Володимирській області Росії заявили, що Навальний пройшов медичне обстеження в колонії, за результатами якого стан його здоров’я визнано «стабільним» і «задовільним».

31 березня Олексій Навальний оголосив голодування з вимогою «виконати закон» і пустити до нього «запрошеного лікаря». Опозиціонер зазначив, що замість медичної допомоги його катують «позбавленням сну», тобто «будять вісім разів за ніч», і що інших методів боротьби, крім оголошення голодування, в колонії немає.

Команда Олексія Навального анонсувала великий весняний мітинг за його звільнення.