Глава Amnesty International просить Путіна пустити до Навального лікаря

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Аньєс Калламар звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою допустити до Олексія Навального лікаря, якому він довіряє, а також негайно звільнити політика. Правозахисниця написала про це у твітері.

Калламар вказала на необґрунтований арешт політика і погіршення стану його здоров’я. Глава Amnesty International вважає, що Навальному загрожує «повільна смерть»

Вона додала, що після отруєння «Новачком» Навальний потребує «особливого догляду», але замість цього його позбавляють сну. Каллламар прирівняла це до тортур.

До призначення главою Amnesty International наприкінці березня Аньєс Калламар була однією зі спецдоповідачів ООН у справі про отруєння Навального.

Раніше Навальний через адвокатів заявив, що троє з 15 осіб у його загоні госпіталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували температуру 38,1 і сильний кашель.

5 квітня у штабі політика повідомили, що Навального перевели у тюремну лікарню через симптоми гострого респіраторного захворювання. При цьому політик продовжує голодування, яке оголосив 31 березня. За словами його адвокатки Ольги Михайлової, з моменту перебування в колонії він втратив 13 кілограмів.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.