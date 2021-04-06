Росія: у колонії, де перебуває Навальний, посилені заходи безпеки

Поліція посилила заходи безпеки у виправній колонії № 2 в Покрові у Володимирській області Росії, де прихильники Олексія Навального, включаючи медиків із профспілки «Альянс лікарів», вимагають надати ув’язненому політику кваліфіковану лікарську допомогу.

Cпівробітники поліції блокували під’їзди до колонії, з території виправної установи можна тільки виїхати. Туди не пропустили жінку, яка хотіла оформити передачу Навальному.

Поруч з колонією багато журналістів. Глава профспілки «Альянс лікарів» Анастасія Васильєва заявила присутнім, що подала заявку на ім’я заступника начальника колонії з проханням відвідати Навального. За словами Васильєвої, у відвідуванні їй відмовили, оскільки в установі сьогодні немає прийомних годин.

Раніше представники «Альянсу лікарів» заявили, що їдуть в Покров «не протестувати», а «рятувати» Навального.

Раніше Навальний через адвокатів заявив, що троє з 15 осіб у його загоні госпіталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували температуру 38,1 і сильний кашель.

5 квітня у штабі політика повідомили, що Навального перевели у тюремну лікарню через симптоми гострого респіраторного захворювання. При цьому політик продовжує голодування, яке оголосив 31 березня. За словами його адвокатки Ольги Михайлової, з моменту перебування в колонії він втратив 13 кілограмів.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.