Росія: Навальний узяв із собою до колонії Коран, але книгу «перевіряють на екстремізм»

Російський опозиційний політик Олексій Навальний позивається до суду на колонію № 2 в місті Покров Володимирської області, де він утримується. Причиною позову є те, що йому не дозволяють читати Коран, ідеться в повідомленні в інстаграмі Навального від його імені.

За словами політика, в ув’язненні він вирішив «глибоко вивчити і зрозуміти» Коран. Навальний привіз його до колонії разом із іншими книжками. Але їх йому не видають, посилаючись на необхідність перевірити їх на екстремізм.

Така перевірка триває три місяці, відзначається в статті.

«Ви і Коран будете перевіряти на екстремізм? Це ж нерозумно і незаконно!» – «Кожна книга повинна бути перевірена на екстремізм. У вас є телевізор у загоні, чому б його не подивитися». Місяць я веду цей діалог постійно. Ось написав чергову заяву начальнику і позиваюся до суду. Ну скільки можна терпіти, мені що тепер, і власний Коран не можна почитати?» – запитує Навальний.

Олексія Навального відправили до колонії після рішення Симоновського суду Москви від 2 лютого у справі «Ів Роше» 2013 року. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.

Навальний скаржиться на погіршення стану здоров’я. 31 березня він оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря. Лікарі в колонії виявили у нього на МРТ дві грижі. Раніше Навального перевели в тюремну медсанчастину через «симптоми гострого респіраторного захворювання».

Політик повідомив через своїх адвокатів, що троє з 15 осіб у його загоні шпиталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували високу температуру і сильний кашель.

Його особистий лікар, голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва та його адвокати наполягають, що політик не отримує адекватної медичної допомоги. Федеральна служба з виконання покарань стверджує, що політику надають необхідну допомогу.