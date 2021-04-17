МЗС: У відповідь на провокацію Москви старший дипломат посольства Росії має залишити територію України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у відповідь на затримання українського консула в Росії та рекомендацію йому залишити країну, має виїхати з України представник Російського посольства. Про це повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії. Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення», – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що дії Росії порушують низку конвенцій про дипломатичні та консульські зносини та підтверджують курс Москви на загострення стосунків з Україною.

«У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня», – заявив Ніколенко.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сососнюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, і зараз він перебуває в українській дипустанові.

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

Інцидент стався на тлі чергового загострення відносин між двома країнами, зокрема через накопичення Москвою тисяч військових поблизу кордону України і в анексованому Криму.