Мы догнали цивилизованный мир – правозащитники о принятом законе про военных преступников

Военные преступления получили свое четкое описание в украинском законодательстве. Несколько лет юристы, работающие с потерпевшими от российской агрессии, требовали принять закон о военных преступниках – чтобы приблизить Украину к международным нормам и наказать виновных. И вот 20 мая парламент проголосовал за изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Это и есть тот самый закон о военных преступниках. Что теперь изменилось?

Парламент расширил некоторые статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов – в первую очередь, статью о нарушении законов и обычаев войны; распространил ответственность за военные преступления на граждан других стран; ввел ответственность для командиров за преступления их подчиненных.

Раньше Уголовный кодекс не охватывал всех вариантов преступлений, которые совершают на оккупированной территории. Теперь нормы международного гуманитарного права можно применять к войне на Донбассе – как к международному вооруженному конфликту.

Кто и за какие преступления понесет ответственность:

Иностранцы или лица без гражданства понесут ответственность в Украине, если за пределами страны совершили преступления по статьям 437-438, и 442 (это планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны; геноцид);

в Украине, если за пределами страны совершили преступления по статьям 437-438, и 442 (это планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны; геноцид); Вводится уголовная ответственность для военных командиров; лиц, которые фактически действуют как военные командиры; для других начальников за преступления подчиненных им лиц;

за преступления подчиненных им лиц; Освобождение от уголовной ответственности не применяется в случаях преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

в случаях преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; Давность не применяется в случае преступлений против основ национальной безопасности Украины;

в случае преступлений против основ национальной безопасности Украины; Пожизненное заключение применяется за подготовку преступлений против основ национальной безопасности Украины против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

применяется за подготовку преступлений против основ национальной безопасности Украины против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; Расширена статья 438 Уголовного кодекса «Нарушение законов и обычаев войны». В частности, предусмотрена ответственность, в том числе, в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера:

А) за принуждение военнопленных к военной службе,

Б) за депортацию населения,

В) за вербовку и привлечение к военной службе несовершеннолетних,

Г) за нарушение права на справедливый суд,

Д) за надругательство над человеческим достоинством,

Е) за захват и удержание человека как заложника

Ж) за изнасилование и другие виды сексуального насилия

З) за пытки

И) за использование гражданского населения или лица для защиты населенного пункта, района или вооруженных сил от военных действий

К) за нападение на незащищенные населенные пункты, объекты и сооружения, которые не являются военными целями (например, церкви, плотины, производства, атомные электростанции

Л) за военные преступления против культурных ценностей

Преступления против человечности

Также Уголовный кодекс дополнили статьей, которая описывает преступления против человечности. В ней говорится о нападении или систематических нападениях на гражданское население: это лишение прав, разные виды дискриминации, сексуальное насилие, рабство, торговля людьми, насильственное исчезновение, пытки, телесные повреждения. За такие преступления грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Мы 7 лет доказывали очевидные вещи – Александра Матвейчук

Александра Матвейчук, руководитель организации «Центр гражданских свобод», активно и не один год помогала продвигать новый закон.

Мы семь лет доказывали парламенту воюющей страны, что надо обратить внимание на людей

«На самом деле мне немного грустно, что мы боролись за очевидные вещи семь лет. Мы семь лет доказывали парламенту воюющей страны, что надо обратить внимание на людей, которые пострадали от военных преступлений, и дать им надежду на справедливость», – вспоминает Александра.

По ее словам, то, что в уголовном кодексе, не смотря на 7 лет боевых действий, не было ответственности за такие виды военных преступлений, как сексуальное насилие, похищения, пытки, незаконное удержание в плену вызывало возмущение. Более того, подчеркивает правозащитница, людей прямо сейчас незаконно удерживают в Донецке и Луганске и пытают.

Людей, которые насиловали женщин на блокпостах, обвиняли в участии в незаконных вооруженных формированиях

«В уголовном кодексе выписываются статьи военных преступлений. Потому что раньше они были выписаны таким образом, что невозможно было их применить: и поэтому людей, которые насиловали женщин на блокпостах, обвиняли, например, в участии в незаконных вооруженных формированиях. Но эта статья, – она же не отображает того, что они делали на самом деле», – анализирует законодательство Украины до изменений Матвейчук.

Она убеждена, что новый закон не только даст органам следствия необходимые инструменты, – он может «охладить» тех людей, которые совершают преступления на неподконтрольных Украине территориях и уверены в своей безнаказанности.

Кроме того, по мнению правозащитницы, теперь необходимо работать с разными ветвями власти и обучать чиновников и судей, ведь международные преступления раскрывать намного сложнее и непросто собирать доказательства, а в судебной власти не так уж и много людей, которые специализируются на международном гуманитарном праве.

Чтобы справедливость, хоть и отложенная во времени, стала возможной

«Принятием этого закона мы просто получили для себя новые задания. И сейчас вот эти новые задания нам надо выполнять для того, чтобы справедливость, хоть и отложенная во времени, стала возможной», – убеждена Александра.

Кстати, депортацию крымских татар советской властью, считает Александра Матвейчук, теперь тоже можно расследовать благодаря этому закону.

«Мы догнали цивилизованный мир» – Надежда Волкова

Надежда Волкова, глава Ukrainian Legal Advisory Group, – один из авторов закона. Она говорит, что прокурорам, которые впервые на практике сталкивались с применением международных норм гуманитарного и уголовного права, приходилось непросто, ведь надо было изучить множество разных норм и документов. Теперь, убеждена Волкова, будет легче прописывать необходимые квалификации, подозрения и другие документы.

Из новел – универсальная юрисдикция этого закона

«Из новел – универсальная юрисдикция этого закона. То есть, он будет распространяться на весь мир. Но в большинстве стран эти преступления, – они уже давно стали универсальными, они кодифицированы во всех цивилизованных странах мира. И на седьмом году войны мы наконец догнали цивилизованный мир», – уточняет правозащитница.

А каких последствий ждет одна из авторов от воплощения в жизнь нового документа?

Есть большие проблемы с процессуальным законодательством

«Я не думаю, что на сегодняшний день мы можем говорить, что будет больше приговоров. Я думаю, что это – первый такой очень основательный шаг по направлению усовершенствования нашего законодательства для того, чтобы в дальнейшем национальная правовая система могла пропускать эти преступления, военные преступления, преступления против человечности через себя. Потому что на сегодня есть большие проблемы с процессуальным законодательством», – делится Волкова.

Для большего прогресса, по ее мнению, надо изменить и криминально-процессуальное законодательство. Например, сроки досудебного расследования ограничены 18 месяцами. Однако расследование тяжких преступлений против человечности требует больше времени. Также надо усовершенствовать, считает Волкова, нормы заочного уголовного производства без участия обвиняемого: ведь в международных судах их могут посчитать такими, которые нарушают право человека на справедливый суд.

Мнения узников гибридных сил России

Надежда на то, что преступления в «Изоляции» и МГБ в целом не будут забыты государством

Станислав Асеев, эксперт «Украинского института будущего» и бывший пленный гибридных сил России, рассказал Радио Донбасс.Реалии, что этот закон позволяет ему надеяться на справедливость: «Для меня этот документ – Надежда на то, что преступления в «Изоляции» и «МГБ» в целом не будут забыты государством даже через десятилетие, когда срок обычных криминальных дел уже может пройти. Режим Путина, который пока прикрывает военных преступников на Донбассе, не вечен, и возможно когда-то мы сможем привлечь к ответственности этих людей благодаря этому закону».

Ирина Довгань, бывшая пленная российских гибридных сил, была в числе тех активных граждан, которые продвигали принятие этого документа. Ирина рассказала нам, что в плену ее пытали граждане России. И то, что она пережила, полностью подпадает полностью под трактовку «преступление против человечности». Поэтому женщина была заинтересована в принятии этого закона.

Они хорошо поймут, что до последнего дня их жизни их будут искать, и никогда не истечет срок наказания

«Те, кто был в плену и те, кто знает, сколько украинских граждан до сих пор в плену, – они рады. Потому что, если этот закон подпишет президент, и он вступит в силу, то на оккупированных территориях те нелюди, которые сейчас пытают украинских граждан, обязательно это узнают. И это только кажется, что они ничего не боятся. Они хорошо поймут, что до последнего дня их жизни их будут искать, и никогда не истечет срок наказания. Может, этот страх не даст им еще какие-то злодеяния совершить», – надеется бывшая узница гибридных сил России.

Кстати, закон предусматривает до 15 лет лишения свободы за пытки в связи с вооруженным конфликтом.

А еще новый закон говорит о том, что даже если преступление совершили в тот момент, когда украинское законодательство не признавало его нарушением закона, – оно все равно считается преступлением.

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