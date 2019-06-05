(Друкуємо мовою оригіналу)

Днепр – В Днепре, в музее АТО, состоялась премьера цикла коротких документальных фильмов «НЕZЛАМНІ». Он – о женщинах, которые попали в руки боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе из-за своей активной проукраинской позиции, пережили муки плена, смогли найти себя в жизни после него и даже помогать другим людям. Цель киноработы – не только показать пройденное героинями, но и заявить во всеуслышание о проблемах бывших пленных в Украине: эти люди, которых, по официальным данным, более 3 тысяч, на сегодня не имеют ни статуса, ни поддержки от государства.

«Трое суток мне не давали ни еды, ни воды. Наверное, самым тяжелым было ожидание. Ожидание смерти через изнасилование. Это было озвучено с подробностями – как это будет происходить. А потом меня зароют где-то в посадке... Легкая смерть была желанной. И я просила: «Просто застрелите меня, просто застрелите»...

Эти пронзающие душу слова – прямая речь одной из трех героинь цикла фильмов «НЕZЛАМНІ», которым довелось побывать в руках боевиков группировки «ДНР» в 2014 году. Все три женщины, пережившие плен и не побоявшиеся говорить об этом на камеру, – очень сильные личности, но они до сих пор не в силах рассказать обо всем, что с ними происходило.

Все трое были известны своей проукраинской позицией, поддерживали Майдан и украинскую армию. Каждой из них за это в плену пришлось пройти невыносимые страдания и пытки – и не сломаться.

«Каждый сделал свой выбор и каждый понесет за него ответственность​»

Одну из них – Анну Гуцулку – пытались «накормить» украинским флагом и заставили написать на стене собственной кровью «Я люблю Донбасс». Второй – Анне Ильющенковой, медсестре батальона «Донбасс», попавшей в плен тяжелораненой, – пришлось несколько суток истекать кровью без медицинской помощи. Третью – Ирину Довгань – показательно «расстреливали», ставили к «позорному столбу» в центре Донецка, чтобы прохожие били и плевали в нее...

Те дни августа 2014-го были страшными, говорит Ирина Довгань, вспоминать нелегко, но рассказать о них обществу – ее задача. Сейчас женщина свидетельствует о пережитом в Украине и за рубежом, ее история задокументирована и подана в Европейский суд по правам человека и в Международный криминальный суд в Гааге.

Наступил такой период в нашей стране, когда каждый сделал свой выбор и каждый понесет за него ответственность

«Пять дней плена – это было ужасное время в моей жизни. Я понимала, что меня не оставят в живых, я совершила много «преступлений» против «ДНР»: у меня нашли украинский флаг, фото, подтверждающие, что я помогала украинской армии, и этого было достаточно для расстрела... Я подумала, что рассказать об этом – моя социальная ответственность. Я хочу, чтобы с женщинами, с украинками никогда в жизни такого не случалось. Пройденный этап в моей жизни. Я живу дальше. Думаю о будущем и настоящем. Наступил такой период в нашей стране, когда каждый сделал свой выбор и каждый понесет за него ответственность. Это мое понимание ситуации», – отметила Ирина Довгань.

«Люди без кожи»

Чтобы показать зверства, пережитые украинскими женщинами в плену «мирных донбасских шахтеров и трактористов», авторы фильма нашли необычную форму: черно-белая анимация, где люди – схематичны и будто бы нарисованные мелом: стереть – одно движение…

Но эти три ленты не только о страданиях и мужестве заложниц. Они еще и о том, что эти женщины, – как говорит одна из героинь, «люди без кожи», очень уязвимые к любой несправедливости, – пережили после возвращения из плена.

Героини рассказывают: эйфория от того, что ты выжила, быстро проходит, и ты оказываешься наедине со своими воспоминаниями, непониманием общества, материальными и психологическими проблемами.

Реабилитация может длиться всю жизнь, говорит одна из бывших пленных Анна Ильющенкова. Возвратившись домой, она потеряла жилье и бизнес. Женщина уже два года ютится в кладовке одного из переселенческих пунктов, но находит в себе силы помогать другим – ветеранам, переселенцам.

Я понимаю, что я не спасу мир, не спасу страну, но я делаю маленькие шажки, чтобы помочь хотя бы одному человеку

«В Одессе мы открыли реабилитационный центр помощи военным – семейная реабилитация. Время лечит, время где-то успокаивает, но ты вспоминаешь об этом каждый день. Сейчас мне помогает то, что за моими плечами есть семьи погибших, ребята, которые добиваются статуса УБД, и я своим примером хочу показать им, что нужно бороться. Два года я ходила по инстанциям, доказывала, что я была в Иловайске, собирала кучи документов, они терялись, я снова собирала... Я чувствую себя нужной. Я понимаю, что я не спасу мир, не спасу страну, но я делаю маленькие шажки, чтобы помочь хотя бы одному человеку», – рассказала Анна Ильющенкова.

«На уровне государства этих людей не существует»

Цикл фильмов о бывших пленницах был снят общественной организацией «Правозащитная группа «СІЧ» из Днепра, которая оказывает бесплатную юридическую помощь пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке страны, документирует истории бывших заложников и подает их дела в международные суды. Работа над лентами длилась около года.

Автор проекта и сценарист Ольга Волынская говорит: бывшие пленные в Украине сейчас остаются одной из самых социально незащищенных категорий.

За пять лет назрела необходимость, чтобы эти люди получили официальный статус

«Мы решили снять этот цикл, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты бывших пленных, военных и гражданских, и мужчин, и женщин. За пять лет назрела необходимость, чтобы эти люди получили официальный статус, ведь до сих пор на уровне государства этих людей не существует. Фактически же более 3200 человек побывали в плену и еще около 200 находятся в плену сейчас, и они также не имеют статуса», – сказала Радио Свобода Ольга Волынская.

По данным украинских ведомств, сегодня на территории России и оккупированного ею Крыма находятся около сотни политзаключенных, которые являются гражданами Украины; на оккупированной части Донбасса содержат 120 военных и гражданских пленных; 24 украинских военных моряка находятся в российском следственном изоляторе «Лефортово».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите)