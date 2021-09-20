Околиці Верхньоторецького, що неподалік Ясинуватої, Донецької області нещодавно обстріляли з крупнокаліберної зброї. Військові пов’язують це з виборами у Росії, до яких активно залучаються люди з окупованих територій України. Боєць Олександр із Слов’янська на війні нещодавно. Початок війни вінзастав у 14-річному віці. Побачивши все те, що відбувалося під час окупації Слов’янська, вирішив, що обов’язково піде служити в армію. Нині він порівнює вибори в Росії з залученням людей з тимчасово окупованої території з так званим «референдумом» у 2014 році. Детальніше у відео Радіо Свобода.