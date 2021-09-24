Росія: влада Москви застерігає комуністів від акції протесту

Московська поліція та чиновники попередили Комуністичну партію Росії, що їй не слід закликати до зібрання в столиці Росії 25 вересня на знак протесту проти оголошених результатів виборів.

За словами двох кандидатів-комуністів, російський медіарегулятор «Роскомнагляд» також наказав на сайті партії видалити згадки про таку плановану акцію.

Комуністи публічно наполягають, що їхня акція 25 вересня є зборами депутатів і тому не потребує офіційного затвердження. Але мерія Москви, прокуратура та міська поліція оголосили попередження щодо несанкціонованої діяльності та заявили, що учасники будуть притягнуті до відповідальності.

Серед конкурентів владної партії «Єдиної Росії» та незалежних спостерігачів зберігаються сумніви щодо чесності виборів до Державної думи, які відбулися 17–19 вересня.

Але Центральна виборча комісія Росії оголосила 24 вересня, що затвердила результати виборів. Голова ЦВК Елла Памфілова оголосила, що «Єдина Росія» отримала 324 місця в парламенті, це на 19 менше, ніж у 2016 році, але достатньо, щоб дозволити мати конституційну більшість.