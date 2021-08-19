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«Хай бій наш буде перемогою» – військові на передовій під Горлівкою встановили пам'ятну дошку загиблому командиру (відео)

«Хай бій наш буде перемогою» – військові на передовій під Горлівкою встановили пам'ятну дошку загиблому командиру (відео)
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«Хай бій наш буде перемогою» – військові на передовій під Горлівкою встановили пам'ятну дошку загиблому командиру (відео)

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Військові окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» встановили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого побратима Віктора Пасєки. Він загинув від кулі снайпера російських гібридних сил на Донбасі.

27 липня 2020 року було оголошено про «повне та всеосяжне припинення вогню». Станом на 27 липня 2021 року в зоні бойових дій загинуло 45 військових ЗСУ, ще 163 отримали поранення. Детальніше у відео Радіо Свобода.

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