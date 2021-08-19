Військові окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» встановили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого побратима Віктора Пасєки. Він загинув від кулі снайпера російських гібридних сил на Донбасі.
«Хай бій наш буде перемогою» – військові на передовій під Горлівкою встановили пам'ятну дошку загиблому командиру (відео)
27 липня 2020 року було оголошено про «повне та всеосяжне припинення вогню». Станом на 27 липня 2021 року в зоні бойових дій загинуло 45 військових ЗСУ, ще 163 отримали поранення. Детальніше у відео Радіо Свобода.
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