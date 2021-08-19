27 липня 2020 року було оголошено про «повне та всеосяжне припинення вогню». Станом на 27 липня 2021 року в зоні бойових дій загинуло 45 військових ЗСУ, ще 163 отримали поранення. Детальніше у відео Радіо Свобода.