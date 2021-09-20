«Нікого не представляють, крім себе» – МЗС про «іноземних спостерігачів на виборах» у Криму

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви Росії про нібито «міжнародних спостерігачів», які беруть участь у незаконних виборах до російської Державної думи на окупованих територіях.

«Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків «міжнародними спостерігачами» на виборах в Криму. Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

Він додав, що, за його даними, партнери України застерігали своїх політиків від відвідування окупованого Криму.

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«Жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає. Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес» – підсумував він.

Раніше російські медіа поширили заяви нібито експертів із європейських країн, які скаржилися на тиск з боку своїх урядів через відвідини Криму.

17 вересня МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією 17–19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.