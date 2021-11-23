Українські військові на полігоні випробували «Байрактари» та «Джавеліни»

На полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області українські військові на інструкторсько-методичних заняттях використали безпілотники «Байрактар» та протитанкові комплекси «Джавелін». Про це 23 листопада повідомили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та Генеральний штаб ЗСУ.

«Ми придбали й отримали від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси «Байрактар» та протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, 23 листопада ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості. Інструкторсько-методичне заняття на полігоні «Широкий лан» відбувається у рамках підбиття підсумків діяльності Збройних сил України за 2021 рік».

Міністр оборони Олексій Резніков також відвідав інструкторсько-методичні заняття на полігоні «Широкий лан».