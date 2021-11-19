Російський БПЛА перетнув лінію розмежування на Донбасі. Що він там робив?

За звітом штабу Операції об’єднаних сил, 18 листопада 2021 року зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії розмежування на Донбасі. Що це за літальний апарат, і як сторони конфлікту використовують БПЛА?

За час збройного протистояння на Донбасі, починаючи з 2014 року, БПЛА застосовувалися обома сторонами конфлікту. Спочатку – лише з розвідувальною метою. Згодом, перероблені кустарним способом, цивільні дрони почали застосовуватися для скидання на позиції противника боєприпасів та гранат.

Що за «Орлан-10»​?

Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що в інтерактивній базі міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm є 8 зразків БПЛА виробництва Росії. Ці апарати Кремль використовує у бойових діях у Донецькій та Луганській областях.

Серед них і «Орлан-10». Його виробляє ​ТОВ «Спеціальний технологічний центр» (м. Санкт-Петербург). Призначений для ведення повітряної оптико-електронної розвідки, блокування зв'язку, спотворення навігаційного поля GPS. Запускається з катапульти.

Тож цей апарат не ударний, а розвідувальний.

Цю модель далеко не вперше згадують у зведеннях ООС. Наприклад, 13 жовтня 2018 року такий БПЛА збили вогнем із вертольота Мі-24. Тоді він теж перетнув лінію розмежування. Востаннє таке ж він робив на Луганщині зовсім нещодавно – 7 листопада 2021 року.

А от як ударні бойовики використовують на Донбасі саморобні безпілотники.

Чим відповідати?

Використання безпілотної системи «Байрактар» з боку ЗСУ відкрило нову сторінку у задіяні безпілотних систем. Зросла їхня активність і з боку підконтрольних Росії збройних формувань. Сили ОСС нерідко використовують БПЛА для розвідки чи координації вогню. Вони також перетинають лінію розмежування.

Нерідко відео, зняті українськими БПЛА, потрапляють у соцмережі. Деякі з них досить цікаві.

Наприклад, наприкінці жовтня героями одного з них стали бойовики російських гібридних сил. На відео з українського БПЛА спочатку показали зрізані уламками «Жигулі». Потім видно, як БТР з наїждженої ґрунтової дороги здає назад і вправо, заїжджає на поле і підривається на міні. З бронемашини починають евакуюватися люди, й відбувається ще один підрив. Потім зверху показують ще три підірвані бронемашини.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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