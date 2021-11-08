Россия ответила на украинский «Байрактар». Пока – кустарными поделками боевиков

Гибридные силы России последние несколько дней активно используют беспилотники в войне на Донбассе. Если российские заводские образцы предназначены для разведки и корректировки огня, то обычные дроны кустарным способом превращают – в ударные, и сбрасывают боеприпасы на украинские позиции. С помощью международного волонтерского сообщества InformNapalm мы проследили, какие беспилотники Россия использует в Донецкой и Луганской областях.

Только 7 ноября гибридные силы России трижды использовали беспилотную авиацию. Как сообщили в штабе ООС, в районе Гнутового и Водяного дроны сбрасывали боеприпасы на украинские позиции. А на Луганщине линию соприкосновения пересек беспилотник «Орлан-10». Один из аппаратов сбили в Луганской области.

Использование иностранных БПЛА запрещено Минскими договоренностями

Из-за активности дронов в украинской делегации на переговорах в Минске заявили: «Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска».

Какие беспилотники Россия использует в войне с Украиной?

Сделано в РФ

В интерактивной базе международного волонтерского сообщества InformNapalm есть 8 образцов БПЛА производства России. Эти аппараты Кремль использует в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях.

«Гранат-1». Производит ООО «НПО «ИжБС» (г. Ижевск, РФ). В Минобороны России отмечают, что это аппарат ближнего действия для ведения воздушной разведки и корректировки огня. БПЛА несет на себе фотоаппарат и видеомодуль. Запускается с рук. 2 апреля 2017 года украинские военные в районе Светлодарска сбили такой аппарат. На нем была маркировка: «ФСБ России».

А 13 октября этого года о перехвате «Граната-1» сообщили в СБУ.

«Гранат-2». Производит ООО «НПО «ИжБС». Аппарат ближнего действия. Предназначен для ведения воздушной разведки и корректировки огня. Несет сменные модули в ТВ – и ИК-вариантах. Стартует с катапульты. 23 января 2019 года такой БПЛА принудительно посадили в Приазовье.

«Гранат-4». Производит ООО «НПО «ИжБС». Предназначен для ведения воздушной разведки и радиоразведки для обнаружения станций сотовой связи. Несет фотоаппарат и модуль радиоразведки. Запускается с катапульты. В январе 2015 года такой БПЛА сбили в районе города Счастье Луганской области.

«Форпост». Производит Уральский завод гражданской авиации (г. Екатеринбург). Предназначен для разведки и сопровождения целей, корректировки огня. В мае 2015 года в районе Водяного такой БПЛА сбили бойцы полка «Днепр-1».

«Орлан-10». Производит ООО «Специальный технологический центр» (г. Санкт-Петербург). Предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, блокировки сотовой связи, искажения навигационного поля GPS. Запускается с катапульты. Эту модель часто упоминают в сводках ООС. Например, 13 октября 2018 года такой БПЛА сбили огнем с вертолета Ми-24.

«Элерон-3». Производит АО «Эникс» (г. Казань). Предназначен для воздушной фоторазведки, целеуказания и ретрансляции радиосигнала. Запускается с ручной катапульты. В июле 2019 года бойцы «Азова» перехватили такой БПЛА в районе Светлодарска.

«Застава». Производит Уральский завод гражданской авиации. Предназначен для воздушной разведки и целеуказания. Стартует с ручной катапульты. 5 апреля 2020 года БПЛА сбили в районе Светлодарска.

«Тахион». Производит ООО «НПО «ИжБС» (г. Ижевск, РФ). Предназначен для воздушной разведки и целеуказания, ретрансляции радиосигнала. Стартует с ручной катапульты. 3 и 6 мая два таких БПЛА сбили возле Светлодарска и возле Гранитного.

«Сами склепали»

Мы можем определять бригаду по наличию БПЛА

Гибридные силы России постоянно, каждый день используют БПЛА в Донецкой и Луганской областях для получения разведывательной информации, говорит Михаил Макарук, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm: «Это те же самые «Орланы», небольшие, типа «Гранат-1», «Гранат-2». Мы уже можем определять, какая бригада какого военного округа прибыла только по наличию тех или других беспилотных летательных аппаратов».

Макарук подчеркивает, что не стоит забывать о новых беспилотниках стратегического уровня, таких, как «Орион»: они могут парить над российской территорией, получая при этом разведданные с территории Украины.

Но это все заводские беспилотники. Судя по заявленным характеристикам, они предназначены для разведки. А какие аппараты тогда сбрасывают боеприпасы на украинские позиции?

Эти кустарные изделия невозможно сравнивать с беспилотниками украинской армии

«Россия отстает от Украины в вопросе ударных беспилотников. То, что применяется Россией на Донбассе, – это кустарные изделия. К квадрокоптеру приделывается кустарным способом граната, и в определенный момент сбрасывается. То есть, ни о какой точности здесь речи не идет… Эти кустарные изделия невозможно сравнивать с теми беспилотниками, которые находятся на вооружении украинской армии, например, «Байрактары». Я считаю, что украинские позиции должны быть насыщены средствами радиоэлектронной борьбы с такими беспилотниками», – анализирует ситуацию военный эксперт Михаил Самусь.

А Михаил Макарук такие «поделки» гибридных сил России называет «сам склепал продакшн». В то же время он говорит, что такие «ударные самоделки» россияне также передают своим сателлитам в Сирии и Йемене. Но рассматривать их как мощное оружие, считает Макарук, все же не стоит.

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