Військові знешкодили безпілотник у небі Приазов’я

Українські військові за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов’я безпілотний літальний апарат.

Інцидент стався 23 січня, але в Міноборони повідомили про це лише сьогодні.

«Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – «Гранат-2» виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації», – повідомили у Міноборони.

Як зазначили у відомстві, апарати такого типу поставляють збройним формуванням «ЛНР» та «ДНР». Їх використовують для розвідки та корегування вогню артилерії.

«Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування», – заявили військові.