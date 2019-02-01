Росія використовує німецькі пропелери у військових безпілотниках на сході України, можливе порушення санкцій ЄС – Bild

Російські військові використовують складні лопаті для пропелерів німецького виробництва у своїх безпілотних літаках, у тому числі на сході України, свідчить розслідування німецького видання Bild. За даними розслідування, це може становити порушення санкцій Європейського союзу щодо Росії, але компанії-виробники лопатей не знали про таке використання їхньої продукції.

Як мовиться у статті, лопаті двох німецьких компаній, Graupner/SJ GmbH і aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG, використовуються принаймні в семи моделях російських військових безпілотників: «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Тахіон», ZALA 421-04M, «Груша» і «Орлан-2». За даними автора статті, ці моделі були розроблені ще до початку війни Росії проти України і накладення санкцій ЄС 2014 року, але масове виробництво їх почалося вже у 2015–2016 роках. Деякі з них, із німецькими пропелерними лопатями, російські гібридні сили використовували на сході України, де їх збивали чи примусово садили українські війська.

Обидві згадані німецькі компанії, мовиться у статті, були вражені повідомленнями про використання їхніх виробів для військової техніки. Компанії запевнили, що ці лопаті, призначені для авіамоделістів, ніколи не продавалися військовим чи промисловим виробникам у Росії, і припустили, що їх перекупили через посередників.

Автор статті також цитує відповідь німецького Федерального управління економічних питань і експортного контролю, яке заявило, що, хоча загалом експорт до Росії продукції подвійного призначення заборонений, воно не може однозначно стверджувати про порушення санкцій ЄС у цих конкретних випадках, бо кожен із них потребує окремого вивчення.

Журналіст також додає, що санкції діють від 2014 року, і Росія теоретично може заявити, що закупила ці лопаті раніше.

Раніше вже ставалися випадки, коли Росії вдавалося, через посередників чи обманом або іншим способом, роздобувати західну продукцію, яку не можна було дістати відкрито через санкції, запроваджені через окупацію Криму і подальшу агресію на сході України. Найвідомішим став випадок із німецькою компанією Siemens, газові турбіни якої Росія завдяки перепродажу між російськими компаніями завезла до окупованого Криму, хоча контракт про їхнє постачання з Німеччини прямо забороняв це.