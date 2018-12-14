Як «дочка» РОСТЕХУ закуповує турбіни в обхід санкцій для «енергорезерву» Криму

Дочірнє підприємство РОСТЕХ – «Технопромекспорт» – планує закупити іноземні турбіни на вторинному ринку для обходу західних санкцій.

Як повідомляє Радио Свобода, це та компанія, що потрапила під санкції у 2017 році після того, як закуплені нею дві німецькі газові турбіни Siemens, потім виявилися у Криму, де добудовуються дві електростанції.

Тепер підприємству потрібні ще дві газові турбіни. Вони призначені для іншого проекту «Технопромекспорт» – електростанції у Тамані потужністю 500 мегават, покликаної забезпечити електроенергією південний захід Росії, а також виконувати функцію «енергорезерв» для Криму.

Підприємство не може безпосередньо закуповувати нове обладнання у західних компаній, які в іншому випадку самі опиняться під санкціями.

«Технопромекспорт», однак, сподівається придбати старі турбіни у посередника. Ним стане Трест «Севзапенергомонтаж». Це підприємство планує закупити у колишнього власника турбіни італійської Ansaldo Energia або німецької Siemens, щоб потім передати їх «Технопромекспорт».

Закупівельники вважають, що на вторинному ринку таке обладнання є по всьому світу – в Росії, Латинській Америці, Європі та Азії.

Скептично налаштований юрист розповів РБК, що ризики для всіх учасників угоди зберігаються, оскільки, за його словами, подача електроенергії до Криму – достатня підстава для введення санкцій з боку ЄС і США.

Концерн Siemens припинив поставки обладнання російським державним компаніям після того, як його турбіни, закуплені для електростанції в Тамані, були встановлені в окупованому Росією Криму.

Компанія оскаржила ситуацію в російському суді, однак після проходження всіх судових інстанцій програла справу: в кінці жовтня Верховний суд відмовив Siemens в перегляді позову до структур РОСТЕХ у справі про постачання турбін в анексувати Крим.

Читайте ще: ЄС продовжив санкції щодо Росії, але не додав «Азовського пакету»