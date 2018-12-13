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13 Грудень 2018, Київ 22:42
Новини | Політика

Лідери ЄС відкрили можливість для нових санкцій проти Росії – кореспондент

Лідери ЄС також закликали Росію негайно відпустити всіх захоплених українських моряків, повернути Україні кораблі і гарантувати вільний прохід суден Керченською протокою

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Лідери країн-членів Європейського союзу на засіданні 13 грудня відкрили можливість для запровадження нових санкцій проти Росії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це йдеться у висновках Європейської ради щодо ситуації в Азовському морі.

«ЄС готовий схвалити заходи, зокрема для подальшого посилення підтримки постраждалих регіонів України», – цитує текст рішення кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

Як повідомив голова Євроради Дональд Туск, лідери ЄС також закликали Росію негайно відпустити всіх захоплених українських моряків, повернути Україні кораблі і гарантувати вільний прохід усіх суден Керченською протокою.

Раніше сьогодні лідери ЄС також вирішили продовжити на наступні півроку економічні санкції проти Росії.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені.

Через цей акт агресії, як заявляв спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, США та Європа можуть посилити санкції проти Росії або запровадити нові обмежувальні заходи.

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