Росія постачала гранатомети, снайперські гвинтівки та міни бойовикам на сході України – розслідування Conflict Armament Research

Дослідження зброї та боєприпасів показало, що Росія систематично «роздмухує конфлікт» на сході України постачанням зброї, пише The New York Times із посиланням на звіт компанії Conflict Armament Research, профінансований Євросоюзом та урядом Німеччини.

Дослідники вивчили маркування, серійні номери та інші розпізнавальні знаки 4793 одиниць боєприпасів для стрілецької зброї та 43 одиниці зброї, знайдені на полях битв із 2014 по 2019 рік.

Знайдена зброя, на думку дослідників, не могла з'явитися нізвідки, крім як із російських військових арсеналів. Так, наприклад, вони виявили кілька типів гранатометів, снайперських гвинтівок та наземних мін, які ніколи не перебували на озброєнні Збройних сил України, отже, ця зброя не могла бути захоплена та використана бойовиками. Крім того, вони знайшли і спеціалізоване озброєння, наприклад, російський заводський пристрій, який вибухає під час спроби знешкодити міну.

Автори доповіді вказують на те, що, наприклад, автомати Калашникова, які були виявлені під час конфліктів в інших країнах та є повсякденною зброєю багатьох бойовиків, зазвичай збираються з деталей кількох автоматів і серійні номери компонентів не співпадають один з одним. А що стосується автоматів, використовуваних бойовиками на сході України, такого не помічено: у гвинтівок були однакові деталі, що передбачає більш прямий шлях поставок від заводу до поля бою.

У звіті йдеться, що сили бойовиків на сході України – «більше, ніж «ополченці», озброєні зброєю, успадкованою від колишнього Радянського Союзу».

Російська влада та російські виробники зброї не відповіли на запити авторів дослідження щодо коментарів.

Конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. Тоді частини Донецької та Луганської областей України вийшли із-під контролю Києва. Україна та країни Заходу звинувачують Росію у підтримці бойовиків на сході України. Москва всі звинувачення відкидає, зокрема звинувачення у постачанні зброї на схід України.

Влітку 2014 року в Донецькій області було збито літак «Малайзійських авіаліній» МН17, внаслідок чого загинули 298 осіб – громадяни 17 держав. За версією Міжнародної спільної слідчої групи, літак був збитий ракетою, випущеною установкою «Бук» російського виробництва, яку розташували неподалік міста Сніжне на території, яку контролювали бойовики угруповання «ДНР», а сама установка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської ППО з Курська. За версією слідчих, установку доставили на територію ОРДО із Курської області Росії незадовго до пострілу.

Оригінал публікації – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки