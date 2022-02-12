Боррель: країни ЄС не закривають дипломатичні місії у Києві

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на тлі повідомлень про можливе російське вторгнення в Україну заявив, що країни ЄС не збираються закривати свої дипломатичні місії у Києві.

«Дипломатичні місії ЄС та його держав-членів не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують підтримувати громадян ЄС і співпрацювати з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей коригуються з огляду на безпекові обставини», – написав Боррель в твітері.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Наприкінці січня Боррель казав про відсутність планів евакуації родин дипломатів ЄС із України. Тоді він вказував, що ЄС не бачить для цього «конкретних причин».

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.