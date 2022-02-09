До України з Британії та США доставлено нові вантажі з військовою допомогою – Міноборони

З Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб сил територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона, як вказує відомство, розглядає надходження міжнародної технічної допомоги як «прояв особистої уваги» з боку уряду Великої Британії до питань збереження незалежності та суверенітету України, забезпечення оборонного потенціалу ЗСУ.

Крім того, сьогодні також США доставили в Україну чергову партію військової допомоги. Як повідлмив у твітері міністр оборони Олексій Резніков, йдеться про 80 тонн боєприпасів.

«Дев’ята «пташка» під прапором США і другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв «Бориспіль». До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів», – написав він.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.