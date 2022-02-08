Суд арештував 14 літаків авіакомпанії «Газпрому» за польоти до Криму – прокуратура

Херсонський міський суд арештував 14 літаків російського авіаперевізника «Газпром авіа» за незаконні перельоти до окупованого Криму, повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

«У рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 332, та ст. 334 КК України встановлено, що російською авіакомпанією «Газпром авіа» незаконно використовувались 14 пасажирських літаків марок «Dassault Falcon», «Sukhoi Superjet» та «Boeing» для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України, порушуючи правила міжнародних польотів», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, щонайменше 37 російських авіакомпаній регулярно літають до Криму, порушуючи українське законодавство. Прокуратура розглядає ці дії як такі, що підривають суверенітет України.

«В рамках зазначеного провадження, за клопотанням прокуратури автономії, накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України», – зазначили у відомстві.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила належність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці має здійснювати лише «Украерорух».

Україна як держава, що відповідає за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди та звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем знову відкрили для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати до анексованого Криму, порушуючи міжнародні норми.