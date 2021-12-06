Україна заочно арештувала 249 російських літаків за польоти в окупований Крим – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України на сьогодні застосовано арешт щодо загалом 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого Криму, повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленнями, останніми до переліку арештованих потрапили 13 пасажирських літаків, що належать російській авіакомпанії «Смартавіа».

«Ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України – АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України», – йдеться в повідомленні.

Накладення арешту дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн, повідомили в СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній Росії здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого Криму з порушенням норм українського законодавства, вказали в СБУ.

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено роботу всіх аеропортів півострова.