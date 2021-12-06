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Україна заочно арештувала 249 російських літаків за польоти в окупований Крим – СБУ

Останніми до переліку арештованих потрапили 13 пасажирських літаків, що належать російській авіакомпанії «Смартавіа»

За матеріалами Служби безпеки України на сьогодні застосовано арешт щодо загалом 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого Криму, повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленнями, останніми до переліку арештованих потрапили 13 пасажирських літаків, що належать російській авіакомпанії «Смартавіа».

«Ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України – АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України», – йдеться в повідомленні.

Накладення арешту дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн, повідомили в СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній Росії здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого Криму з порушенням норм українського законодавства, вказали в СБУ.

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено роботу всіх аеропортів півострова.

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