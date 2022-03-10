Зеленський підписав закон про націоналізацію російських активів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Про це повідомляє Верховна Рада.

«Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу», – наголошують у парламенті

Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила на закритому засіданні 3 березня.

Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».

Тепер держава може конфісковувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що є (зареєстровані) на території України.

Згідно з даними журналістів «Схем» (Радіо Свобода), під дію закону може потрапити майно «Київстару», «Інтертелекому», «Альфа-банку», «Сбєрбанку Росії» (у листопаді 2021 року перейменований у Міжнародний резервний банк), «Промінвестбанку», «Прем'єр Інтернешнлу», «Енергомашспецсталі», «Глухівського кар’єру кварцитів», «Миколаївського глиноземного комбінату», низки обленерго, «Спортмастер-Україна».

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.