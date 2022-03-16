Раніше викрадений російськими військовими мер Скадовська заявив, що його відпустили

Мер Скадовська Олександр Яковлєв оприлюднив коротке відеозвернення, в якому повідомив, що російські військові відпустили його з полону.

«Шановні скадовчани, хочу сказати, що з нами поспілкувалися, мене вже відпустили, зі мною все добре. Так само пообіцяли зараз відпустити й решту людей, з якими спілкуються. Тому прошу заспокоїтись, нічого нам зараз не загрожує, бути вдома і виконувати свою роботу», – сказав міський голова.

Він пообіцяв згодом надати додактову інформацію.

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Приміщення, в якому записане звернення, схоже на те, в якому Яковлєв знімав попередні, проте в останньому відео помітно, що на стіні за його спиною більше немає гербу України, який було видно раніше. Наразі невідомо, чи записав мер Скадовська звернення добровільно чи під тиском.

Раніше 16 березня стало відомо, що в місті Скадовськ Херсонської області російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Після цього місцеві жителі зібралися на мітинг біля міської ради, вимагаючи повернення представників влади на робочі місця

Раніше окупанти викрали в містах Запорізької області щонайменше двох мерів – у Дніпрорудному та в Мелітополі. Також серед затриманих є громадські активісти, організатори антиросійських протестів.

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Першим був затриманий міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».