Російська авіація обстріляла власних військових на Луганщині – ЗСУ

Російська авіація активно використовує аеродроми Білорусі та анексованого Криму для завдання ракетно-бомбових ударів по Україні, а під час бойових вильотів завдає ударів і по власних військових. Про це 16 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

«15 березня російська авіація нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове (це село в окупованому в березні 2022 року Новоайдарському районі Луганської області – ред.)», – зазначають у Генштабі.

За даними українського командування, ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ на кількох напрямках (зокрема, на Сіверському, Миколаївському, Криворізькому, Донецькому, Таврійському, а також у напрямку Вишгорода на Київщині).

«У зв’язку зі значними втратами на південному напрямку командування збройних сил країни-агресора відмовилося від посилення угруповання військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії», – наголошують у Генштабі ЗСУ.

За даними українських військових, російська армія не полишає спроб взяти Чернігів, закріпитися на околицях міста Рубіжне, заблокувати Харків. Також війська Росії продовжують блокування міст Суми, Лебедин та Охтирка.

Станом на 16 березня втрати особового складу РФ у війні проти України наближаються до 14 тисяч.

Війна Росії проти України триває 21-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 13 тисяч осіб, Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.