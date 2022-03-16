У МВС повідомили нові дані про викрадених окупантами мерів південних міст України

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили нові дані про викрадення російськими військовими міських голів у Запорізькій та Херсонській області. За даними радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, тепер таких мерів троє – у Скадовську на Херсонщині, Бердянську та Дніпрорудному в Запорізькій області.

«По меру Скадовська (це сталося) буквально недавно, у нас немає інформації, куди його повезли. Щодо мера Мелітополя – справді вивезли до Луганська», – повідомив Денисенко у спільному українських телеканалів 16 березня.

За його словами, окупанти мають на меті залякати викрадених людей та використати їхнє тримання під вартою під час переговорного процесу.

У місті Скадовськ Херсонської області російські військові 16 березня викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Після цього місцеві жителі зібралися на мітинг біля міської ради, вимагаючи повернення представників влади на робочі місця.

Запорізька єпархія Православної церкви України повідомила, що російські військові в окупованому Бердянську затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ отця Олега Ніколаєва.

Раніше окупанти викрали в містах Запорізької області щонайменше двох мерів – у Дніпрорудному та в Мелітополі. Також серед затриманих є громадські активісти, організатори антиросійських протестів.

Першим був затриманий міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.

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Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».