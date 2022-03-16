«Укрзалізниця» готова евакуювати всіх, хто зміг виїхати до Запоріжжя з Маріуполя

«Укрзалізниця» готова евакуювати усіх, хто зміг виїхати до Запоріжжя з Маріполя.

«Мешканці Маріуполя, як і інші пасажири, можуть скористатись будь-яким із сьогоднішніх рейсів із Запоріжжя до Чопа о 18:00 або до Києва о 21:38. Рейси із Запоріжжя до більш безпечних міст плануються і в наступні дні, тож з нетерпінням чекаємо маріупольців на борту», – повідомляють в «Укрзалізниці».

16 березня у Запоріжжі обстрілу з боку російських військових зазнала інфраструктура станції Запоріжжя-2: персонал та пасажири не постраждали, але було пошкоджено колії, контактну мережу, в будівлях повилітали шибки.

Станом на 8 березня «Укрзалізниця» евакуювала на захід України 1,6 млн людей.

Також у компанії повідомила про початок націоналізації близько 15 тисяч російських вагонів в Україні.