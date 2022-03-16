Захоплені у полон співробітники і волонтери Бучанської міськради звільнені – мерія

У Бучанській міській раді повідомили, що захоплені напередодні російськими військовими у полон шестеро співробітників мерії і волонтери звільнені.

«Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили і вони повернулись до своїх рідних. У всіх них забрали sim-карти, тому вони зараз не на зв’язку», – йдеться в повідомленні мерії.

Хто звільнив цих людей і за яких обставин це відбулося не повідомляється. Підтвердження інформації з інших джерел немає.

Вранці Бучанська міська рада на сторінці у фейсбуці повідомляла, що російські військові у вівторок увечері влаштували погром у будівлі мерії та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів. Повідомлялося, що, «відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи».

Місто Буча на півночі Київської області, як і інші міста на підступах до української столиці, фактично з перших днів вторгнення РФ в Україну взяли на себе головний удар у протистоянні російським військовим та їхній техніці, яку вони сюди зігнали.