Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Захоплені у полон співробітники і волонтери Бучанської міськради звільнені – мерія

Буча, Київщина, 1 березня 2022 року

У Бучанській міській раді повідомили, що захоплені напередодні російськими військовими у полон шестеро співробітників мерії і волонтери звільнені.

«Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили і вони повернулись до своїх рідних. У всіх них забрали sim-карти, тому вони зараз не на зв’язку», – йдеться в повідомленні мерії.

Хто звільнив цих людей і за яких обставин це відбулося не повідомляється. Підтвердження інформації з інших джерел немає.

Вранці Бучанська міська рада на сторінці у фейсбуці повідомляла, що російські військові у вівторок увечері влаштували погром у будівлі мерії та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів. Повідомлялося, що, «відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи».

Буча, що на Київщині, після важких боїв (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Буча, що на Київщині, після важких боїв (фоторепортаж)

Фотографії зроблені 1 березня 2022 року. На той час ситуація у Бучі була контрольована. Місцями ще тривали бої – війська Росії не полишали спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивався українськими захисниками. Остання інформація станом на 4 березня: війська РФ відійшли від Бучі та аеродрому в Гостомелі.

Місто Буча на півночі Київської області, як і інші міста на підступах до української столиці, фактично з перших днів вторгнення РФ в Україну взяли на себе головний удар у протистоянні російським військовим та їхній техніці, яку вони сюди зігнали.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG