Зеленський обговорив з Джонсоном просування інтересів України на зустрічах НАТО та G7

Президент України Володимир Зеленський 20 березня мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Про це глава британського уряду повідомив у твітері

«Я говорив з президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб пояснити, як я буду працювати над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня», – написав Джонсон.

Він додав, що Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб «допомогти покласти край цьому жахливому конфлікту».

Напередодні, 19 березня, Боріс Джонсон попередив, що Захід не повинен намагатися «нормалізувати відносини» з президентом Росії Володимиром Путіним після його неспровокованого вторгнення в Україну. Виступаючи на конференції Консервативної партії 19 березня, Джонсон назвав воєнні дії Росії проти України «поворотним моментом для світу».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.