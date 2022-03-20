Київ: пожежа у торгівельному центрі почалася через обстріл – ДСНС

Причиною займання торгівельного центру у Подільському районі Києва та автомобілів на паркувальному майданчику поблизу став ворожий обстріл. Про це вночі 21 березня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці. Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває.

На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється», – заявили у відомстві.

Про вибухи в Подільському районі столиці Кличко розповів пізно ввечері 20 березня. Пізніше він сказав, що попередньо відомо про одного загиблого.

Раніше мер повідомив, що внаслідок чергового обстрілу української столиці, який відбувся 20 березня, загиблих немає, постраждали пʼятеро людей, двох із них довелося госпіталізувати.

Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.