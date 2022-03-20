У Генштабі ЗСУ підбили підсумки 25-го дня війни РФ проти України

Російським військам за підсумками 25 дня війни проти України не вдалося виконати завдання з виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей», – мовиться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що військові російської армії протягом доби завдавали ракетно-бомбових ударів, зосереджуючи їх «на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів».

«На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані. На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій. На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу», – мовиться у повідомленні.

У Генштабі повідомляють про відбиття українськими військовими на Донецькому та Луганському напрямках семи атак армії РФ та знищення 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт.

«Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату «Азовтсаль». Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат», – заявили у Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.